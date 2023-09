L'evento dell’anno... per festeggiare un secolo di storia. La Juventus si ritroverà il prossimo 10 ottobre per la festa per il centenario degli Agnelli alla guida della Juventus, che riunirà campioni, vecchie glorie ed eterni volti bianconeri.ci saranno un po' tutti, presenti per sfide e festeggiamenti vari, in un parterre che si arricchirà ora dopo ora, ma che già vede presenti volti come Ferrara e Peruzzi, Mandzukic, Montero e Ravanelli, Paulo Sousa, Torricelli, Matri e Ravanelli, Pepe e tantissimi altri ancora, sottolinea Tuttosport. Tutti insieme alle 20.30 al PalaAlpitour di Torino per il “Together, a Black & White Show”. Con loro ci saranno 10.500 tifosi, con i biglietti che sono già in vendita on line. Un altro evento per festeggiare i 100 della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, un momento storico da vivere con solo due colori addosso: il bianco e il nero.