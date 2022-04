Manca sempre meno al fischio di inizio del big match di campionato tra Juventus ed Inter, con le due squadre che sono separate da appena un punto in classifica. I bianconeri vorranno tentare il colpaccio e riaprire così un campionato avvincente come non si vedeva da anni. Così come non si vedevano da anni insieme anche le due ex leggende Alessandro Del Piero e Javier Zanetti che, hanno segnato rispettivamente le storie di Juve ed Inter. I due ex capitani sono stati infatti immortalati in uno scatto che li ritrae in compagnia, in attesa che cominci la partitissima dell'Allianz. Il tutto è stato anche documentato da Pinturicchio attraverso i suoi account social che, scrive così: 'Aspettando il Derby d’Italia ⌛️ @javierzanetti'.