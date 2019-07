20 maggio 1998, una data marchiata a fuoco nella memoria dei tifosi della Vecchia Signora. Ultimo atto della Champions League, i bianconeri di Lippi, alla quarta finale europea consecutiva e freschi campioni d'Italia, contro i blancos, riportati in una finale di Champions da Heynckes dopo 17 anni di astinenza. Partita in equilibrio fino al 67' e all'episodio rimasto nella memoria collettiva: Predrag Mijatovic, numero 8 delle merengues raccoglie il pallone in area, salta Peruzzi e insacca per lo 0-1. 21 anni dopo, due giocatori di quella Juve potranno provare a prendersi una rivincita simbolica. Edgar Davids, centrocampista inamovibile per Lippi, e Alessandro Del Piero, capocannoniere di quella edizione di Champions sono scesi in campo questa sera allo stadio Dino Manuzzi con Operazione Nostalgia Stars e contro, nella formazione de LaLiga Legends, hanno ritrovato molti rivali. Alex? L'ha decisa così.