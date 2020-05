3







di Lorenzo Bettoni

Una giornata indimenticabile. Per chi era allo Stadium e chi vide tutto dalla tv. Otto anni fa Alex Del Piero salutava per l'ultima volta il pubblico dell'Allianz Stadium. Segnando contro l'Atalanta e alzando il primo scudetto dell'era post-calciopoli. La punta dell'iceberg di un addio che di fatto era iniziato nell'ottobre precedente, quando Andrea Agnelli annunciò a sorpresa che quella stagione sarebbe stata l'ultima del numero 10 con la maglia della Juve. Un addio che ancora oggi viene considerato 'forzato' da tanti tifosi bianconeri, sempre divisi sulla fine della storia d'Amore tra Alex e la sua signora.



FORZATO - Quella partita di otto anni fa viene ricordata da tutti quasi come l'addio al calcio di Del Piero ma pochi giorni dopo ADP scese in campo nella finale di Coppa Italia (persa) dalla Juve contro il Napoli a Roma e negli anni successivi giocò in Australia e India. Di fatto Del Piero non ha mai giocato una vera partita di addio al calcio. Il suo addio al calcio fu quello. Con le lacrime di tutto lo stadio, le sue, il giro di campo e la standing ovation infinita, con la partita che andava avanti ma gli occhi di tutto il mondo che erano solo su di lui. Quella partita lì fu la vera partita di addio al calcio di Del Piero. Neanche un altro grande capitano della storia bianconera, Gigi Buffon, è riuscito ad arrivare a tanto, a livello di emozione e pathos.



DIRIGENZA - Al contrario di Alex, però, Gigi è anche tornato a giocare con la Juve e forse entrerà un giorno anche nella stanza dei bottoni. Un destino che non sembra essere lo stesso di Del Piero che con Agnelli non è lasciato benissimo. Per adesso lavora con la Juve come tecnico di alcuni Juventus Academy negli States, ma nessun ruolo ufficiale. Ai tifosi manca ancora, in campo e fuori. E i messaggi social di queste ore lo dimostrano.



