La bacheca di Alex Del Piero è piena di trofei. Scudetti, Champions, coppe su coppe che quasi non c'entrerebbe più nulla. Ma se fosse riuscito a vincere anche il Pallone d'Oro, siamo sicuri che un po' di posto tra tutti i successi l'avrebbe trovato sicuramente. Un ossessione? No, piuttosto: "Uno stimolo per migliorare" come ha raccontato in un'intervista. Un mezzo rimpianto trasformato in positivo per dare ancora di più, Alex è fatto così. E così è arrivato sul tetto del mondo.



QUEL 1996 DA FAVOLA - Già, eppure quel Pallone tutto dorato nel curriculum di Del Piero ci sarebbe stato proprio bene. Lo meritava. "Lo meritavi" gli ha detto recentemente anche Ronaldo, il brasiliano. Ma non è mai arrivato nemmeno sul podio pur entrando 6 volte tra i 50 candidati. Nel 1996 ha 'conquistato' un quarto posto vincendo Champions League e Coppa Intercontinentale da protagonista indiscusso. Cosa doveva fare di più per essere premiato?! Chissà... Quell'anno fu dato a Matthias Sammer che aveva vinto l'Europeo con la Germania e campionato tedesco con il Dortmund. Davanti ad Alex anche Ronaldo - sempre lui, l'ex Inter - e Alan Shearer. 65 punti per Del Piero, 144 a Sammer.



OLTRE IL PREMIO - L'ex capitano della Juve tira fuori la lingua e guarda avanti. Proprio come quando segnava. Perché quello che ha fatto nella sua carriera va oltre un premio. Trofei ma non solo. Amore, soprattutto. Quello della sua gente: colori bianconeri ma un cuore rosso fuoco che batteva all'impazzata quando Alex scendeva in campo. L'ha fatto 705 volte con la maglia della Juve, 290 gol. Due dei tanti record della sua carriera, quando di anno in anno metteva spunte vicino a ogni voce che rappresentasse un primato. Esempio: "giocatore con più stagioni alla Juventus". Lui, e chi sennò. E via con la spunta. Così per ogni record, ogni trofeo. Tranne uno. Quel maledetto Pallone d'Oro (del 1996). "Lo meritavi".