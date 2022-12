Come racconta Gazzetta,, probabilmente, non abbandonerà la Juve nemmeno stavolta. La Juve ha bisogno di Alessandro Del Piero e l’ex capitano è disponibile ad ascoltare le idee della società e a vestire nuovamente la maglia bianconera, ovviamente con compiti dirigenziali. Quando nel 2006, dopo aver vinto il Mondiale, Del Piero scese in Serie B con la Juve, non dovette nemmeno pensarci e spiegò perché: «Un cavaliere non abbandona mai la sua signora». Stavolta qualche pensiero dovrà farlo, perché il terremoto di questi giorni rende impossibile intuire quale società stia nascendo. Però Alessandro è pronto.