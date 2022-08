, nell'incontro concatturato dalle telecamere della Juventus, parla così della sua vita a: "Mi piace essere attivo nell'aspetto imprenditoriale. Ci sono tante situazioni da fare, in giro per il mondo. Per ora mi sta bene così, mi fa stare molto impegnato durante la settimana o quando sono via, con poco tempo libero. Mi dà anche respiro, così torno qua, sto bene, mi concentro sui figli, mi piace portarli a scuola. E quant'è importante. Pensi ai sacrifici che hai fatto, tutti gli allenamenti, non uscire con gli amici, devi andare via prima, mangiare bene, anche da ragazzino. Lo fai per la passione dentro, è ciò che fa la differenza. Non è ciò che ti dicono di fare, anche tu vuoi metterci del tuo. Vuoi migliorare la tua performance".