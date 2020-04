Momento Amarcord. Era il 1998, si giocava la partita tra Juventus e Monaco. Sugli spalti, in un Delle Alpi gremito, la Juve viaggiava fiera e orgogliosa di una stagione che l'avrebbe consegnata alla storia. In un modo o nell'altro. Decise la tripletta di Alessandro Del Piero, decisivo come non mai in quella stagione. 22 anni fa, il numero dieci fu il protagonista indiscusso della serata: una magica punizione sotto l'incrocio dei pali e poi due prodezze dagli unidi metri. Che ricordi.