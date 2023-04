Le due settimane di sosta non sembrano aver messo freni alla Juve di Max Allegri, che nella serata di ieri ha ottenuto la sua settima vittoria consecutiva ai danni del Verona. Ma a rendere ancora più speciale l'evento è stata la presenza di Alexe di tutta la sua famiglia tra le tribune dello Stadium, che lo ha osannato e acclamato come ha fatto per circa 20 anni.- Tributo che è stato ricambiato dallo stesso Del Piero nella mattinata di oggi, quando Pinturicchio, stando a quanto riportato da Sky, si è recato presso ill dove si è soffermato a scattaree a firmarea tutti i tifosi presenti.