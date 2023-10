Il più atteso e anche il più applaudito è Alessandro, capitano amatissimo dal popolo bianconero, che per una notte è tornato a indossare la sua numero 10 bianconera deliziando la platea. «Il coro per me? Ogni volta che incontro il popolo juventino, mi è successo anche un paio di volte allo Stadium da quando ho smesso, è un’emozione unica. Tornare alla Juve? In realtà io non sono mai andato via, il futuro si vedrà. E delle voci dell’Arabia non è il momento per parlarne».