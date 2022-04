Alessandro Del Piero, a Sky Sport, ha parlato così di Modric, dopo il bell'abbraccio tra i due: "Non so cosa ci sia mancato stasera. Grandi emozioni e standing ovation a Modric, è stato quello che l'ha ripresa, con le sue giocate e la sua fase difensiva. È stata una serata strana, il Chelsea sembrava averla in mano ma poi non è stato così. Fino alla fine comunque la sensazione è che si potesse andare ai tempi supplementari. Prima della partita parlavamo di Benzema ma Modric è veramente incredibile".