Alessandro Del Piero ha deciso che è un buon giorno per far emozionare i tifosi bianconeri. L'ex capitano della Juventus ha pubblicato sul suo account Instagram un video che lo ritrae in momenti molto, molto concitati il percorso fatto alla Juve. Dalle prime vittorie all'ultima, nel mezzo il saluto allo stadio, contornato da "Brividi". Ecco, brividi è anche il pezzo che ha utilizzato Del Piero: cantato da Mahmood e Blanco, in testa al festival di Sanremo.



Potete guardarlo nella gallery dedicata, intanto il commento di Francesco, che spiega perfettamente: "Mai pianto per una sconfitta, il calcio è anche questo ma quel giorno che giocó l'ultima partita mentre usciva ho rivisto il mio tifo per la Juve dai poster all'emozione di incontrarlo più volte dal vivo e allo Stadium gli occhi si sono inevitabilmente inumiditi".