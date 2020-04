Durante una diretta Instagram tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero quest'ultimo ha raccontato un siparietto che ha avuto con l'ex difensore dell'Inter e Roma, Walter Samuel. Ecco le sue parole: "​Ricordo un anno a Roma, c’era Samuel. Proprio qualche mese fa l’ho salutato e gli ho detto: “Devo mettere ancora i parastinchi?”. In quella gara partiamo mi è arrivata una legnata dal nulla. Era fortissimo, come Montero. Adesso i difensori non possono più 'picchiare' come una volta, ti danno subito il cartellino giallo. Quello che è iniziato con noi, si è messo in pratica anche con le regole del gioco. Oggi non puoi più far niente".