Un augurio dal gusto comico, quello di Alessandro Del Piero per Francesco Totti. Tra pochi minuti l'ex capitano della Roma dovrà cominciare a pensare ai 44, ma nel poco che resta sicuramente sarà rincuorante per tutti rivedere questa perla che Del Piero ha ripescato per festeggiare l'amico. Un estratto dallo show che replicava con gli interpreti reali (anche Nesta, Vieri, Delvecchio) le celebri barzellette di cui è stato protagonista Totti."Certi video sono un po’ come te... non invecchiano mai! Te lo rimando perché i sorrisi e la felicità che abbiamo sempre condiviso sono tutto ciò che ti auguro per il tuo compleanno.Tanti Auguri Francè!!! P.S. Quando ne rifacciamo un altro​"