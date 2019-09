Alex Del Piero commenta il pareggio della Juve a Madrid contro l'Atletico: "Secondo tempo stupendo, tutti di ottima fattura, specialmente quelli della Juve - dichiara a Sky Sport- alla fine della fiera uscire da questo campo con un pareggio è un buon risultato per la Juve in un momento non facile perché siamo all'inizio della stagione. Calci da fermo? Anche se difendi a zona, con un po' più di attività, per la linea della zona è troppo bassa", dichiara l'ex capitano bianconero trovando il consenso di Fabio Capello, anche lui in studio.