Alessandro, a Sky Sport, ha parlato poco prima di Chelsea-Juve."La gara di stasera è molto importante per il primo posto e per il test in sé per sé. All'andata è arrivata una vittoria con astuzia e qualità, qui sarà diverso. Lo Stamford Bridge farà la differenza proprio come lo ha fatto anche l'Allianz Stadium all'andata. Dybala? Mi ha detto che sta bene, contro la Lazio è rimasto a casa per precauzione. Negli ultimi due o tre anni è successo qualcosa di inusuale. Per prima cosa è arrivato Ronaldo, e poi si è infortunato troppo. Paulo può fare l'ultimo passo, quello definitivo. Non sarà facile ma penso che abbia tutte le qualità per fare tremendamente bene a livello di leadership, di gol e di giocate. Vedremo, me lo auguro per lui e per la Juve"."Mi ha colpito il sole di Londra! Il centro del Tottenham è davvero impressionante, nella grandezza e nella cura del dettaglio. Si parlava anche di un'area dedicata al golf a inizio pandemia, con i giocatori costretti a stare lì e dovevano passare il tempo. Il livello di attenzione è enorme, per qualsiasi cosa, ogni allenatore ti porta a fare ciò che è giusto. Poi la serenità, il numero di persone, ma la grande ambizione della società e non solo di Conte. Tutti i ragazzi sono stati molto educati, anche un approccio diverso".