Alessandro Del Piero commenta la vittoria per 4-2 della Juventus sullo Zenit San Pietroburgo in Champions League, e in particolare il suo mattatore: "Dybala ha le qualità per scalare la classifica marcatori all-time bianconera, stasera non solo ha tirato tante volte in porta, ma è stato leader in campo e ha guidato la squadra nella spavalderia che doveva avere. Lui e la Juve hanno avuto più coraggio e intraprendenza, se giochi troppo preoccupato e contratto anche squadre e giocatori più esperti non riescono a mostrare tutte le proprie qualità.