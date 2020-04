Alessandro Del Piero è intervenuto a Sky Sport, rispondendo alle domande dei tifosi da casa. Tra le tante, una ha riguardato anche la possibilità che Dybala indossi la fascia da capitano in un prossimo futuro: "Dybala in alcune occasioni ha già vestito la fascia e se è accaduto, vuol dire che la dirigenza lo reputa all'altezza. Per come l'ho conosciuto, la sua maturità è cresciuta tantissimo, e dopo quello che è successo quest'estate lo ha dimostrato. Sempre disponibile, ama il lavoro, le conosciamo le sue qualità. Ora è completo sotto tutti gli aspetti".



ALTERNATIVE - Inoltre, a Del Piero è stato chiesto in quale squadra di Premier avrebbe voluto giocare: "Non conosco bene Manchester, ma Londra non è male come città. Per fare contento Massimo (Marianella, in studio ndr), dico Arsenal. E di basket? Sono tifoso dei Lakers, sono andato a vederli anche in Finale, ad Orlando e anche nell'anno contro i Celtics. Per questa stagione sono soddisfatto, anche se dopo quello che è successo a Kobe Bryant il mio cuore è spezzato a metà".