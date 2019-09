Alex Del Piero, ospite negli studi di Sky Sport, dice la sua su Paulo Dybala che anche contro l'Atletico Madrid partirà in panchina: "L'ho visto sereno, anche poche settimane fa quando ci siamo visti a Los Angeles. Sa che in questo momento è il vice Higuain, il fatto è che dovrà avere pazienza, aspettare, impegnarsi molto. Cose non facili soprattutto per uno abituato a giocare come lui. Bisognerà chiedere a Sarri se ogni tanto vorrà cambiare formazione. Lo stesso problema potrebbe esserci altre con altri calciatori".



HIGUAIN - "Oggi vive un momento particolare. Due anni fa era arrivato come colui che doveva condurli alla vittoria di tutte le partite, oggi va via e torna con meno pressione. Può lavorare tranquillo e infatti sta lavorando bene".