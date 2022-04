Intervenuto dagli studi di Sky, Alex Del Piero ha detto la sua anche sul possibile passaggio all'Inter di Paulo Dybala, ormai prossimo a lasciare la Juve. Ecco il suo pensiero: "Lautaro in area sa far male, è bravo a colpire e si muove tanto. Ha bisogno di un rifinitore dietro. Dybala al posto di Dzeko, che però è fantastico perché fa tanto movimento e gioco per la squadra, potrebbe giovare a Lautaro. Psicologicamente l'Inter ha dato un bel cazzotto al campionato ma non deve sbagliare, il Milan ha saputo rialzarsi sempre dopo le sconfitte quest'anno. Mi immagino che il Milan avrà una reazione, il Napoli deve vincerle tutte e sperare in un calo delle due davanti".