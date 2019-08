Chissà come si sentirà Daniele #DeRossi, pronto a scendere in campo con il @BocaJrsOficial per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un pò "perso”... In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele!#ADP10 #Boca — Alessandro Del Piero (@delpieroale) August 13, 2019

"Chissà come si sentirà Daniele, pronto a scendere in campo con il Boca Juniors per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un pò "perso”... In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele!". Parole e musica di Alessandro Del Piero, che come DDR cambiò paese per non giocare con una maglia diversa da quella della Juventus. Storie di gentiluomini e di anni che passano, ma che non scalfiscono l'amore che i protagonisti hanno provato e provano per la propria squadra. E allora, davvero, chissà come si sentirà Daniele De Rossi. Forse proprio come si è sentito Alessandro Del Piero: un po' perso.