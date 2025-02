Del Piero dopo Juventus-PSV: 'Tutti ci aspettavamo che potesse fare di più'

AFP via Getty Images

Juventus-PSV, il commento di Del Piero

Unahe vince ma non convince a pieno: l'ex capitano bianconero ha commentato il successo contro ilai microfoni di Sky. "Che la Juve potesse fare di più ce lo aspettavamo tutti. Anche stasera il PSV per certi aspetti ha avuto più idee di gioco".Del Piero ha sottolineato gli aspetti positivi, in particolare l'atteggiamento avuto dalla squadra: "La Juve è stata brava a stare lì, essere più concreta. Sugli aspetti da migliorare è dura, la concretezza la puoi migliorare, il gioco a lungo andare fai fatica. Partita di tensione. I lati positivi ci sono dal punto di vista della voglia, della volontà".