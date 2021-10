Come racconta l'agenzia ANSA,hanno svolto l'ultimo giorno a Coverciano per diventare allenatori. Al termine del percorso, si sono ritrovati infatti tutti gli studenti al Centro Tecnico Federale per gli esami finali. In mattinata ci sono stati gli esami orali sulle varie materie, nel pomeriggio è stata svolta la parte pratica grazie alla collaborazione di alcuni ragazzi delle giovanili della Fiorentina.L'elenco completo: Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.