Alessandro Volcalelli, su Gazzetta, parla così delle voci di Del Piero da dirigente: "Non è sorprendente che si parli di Alessandro Del Piero come dirigente. È sorprendente che nessuno ci avesse ancora pensato. Anche a livello di Federazione, in un ruolo ancora più istituzionale. Perché in un calcio fatto di divisioni, contrapposizioni, lui rappresenta un punto d’incontro indiscutibile: un grande calciatore e soprattutto un profilo condiviso".