A CBS Sports Golazo, Alessandroè tornato sul possibile ruolo dirigenziale alla Juventus.“Io ero un tifoso della Juventus prima ancora di giocare per la Juve ed ho trascorso diciannove anni nel club. Ho vissuto la crisi del 2006 e so che la ricostruzione di una squadra richiede molto tempo. Non giochi la Champions, perdi molte opportunità, ci sono voluti anni per tornare a vincere un trofeo, ma non ho mai avuto rimpianti per quella che è stata la mia scelta. So come possono sentirsi i giocatori in un momento come questo nel quale non sai cosa può accadere ed è per questo che io penso che stiano facendo grandi cose”.“Ci sono molti rumors ovviamente. Io non voglio dire ’sì’ o ‘no’ perché è una cosa enorme, ma ovviamente il mio cuore è lì. Come ho detto prima ho passato diciannove anni nel club, parliamo della maggior parte della mia vita fino a poco tempo fa. Guardo sempre quello che accade alla Juve con una visione diversa, cercando di tenere da parte il lato emotivo è molto complicato”.