Che il legame esistente trasia speciale non serve ribadirlo. A volte ci pensa lo stesso ex capitano bianconero a farlo: è accaduto anche oggi, con un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Pinturicchio: una parola, ma densa di significato, un simbolo: l'infinito. E un tag, alla Juventus. Ad accompagnare le immagini di alcune delle giocate più belle e importanti con la maglia bianconera, mentre la canzone in sottofondo dice: "I love you for the infinity". Semplicemente Alex.