Cosìsul derby di Milano, ecco le parole riportate da Tuttosport."Sarebbe veramente tosta per il Milan dare all’Inter lo scudetto, però l’Inter si è dimostrata nell’anno più forte di tutti, o almeno questa è la sensazione: tuttavia, il bello di queste sfide è che quando tutto sembra già definito succede qualcosa di strano, e la cosa più bella sono proprio l’attesa e la curiosità per queste partite. Ho un paio di amici interisti e milanisti ed è incredibile come stanno vivendo la cosa, e io gli dico: pensa a noi juventini come ci girano".