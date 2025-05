2024 Getty Images

Champions Juve, le parole di Del Piero

Mentre laconta le ore che la separano al match contro il, decisivo per blindare il quarto posto e di conseguenza il piazzamento in Champions League,si gode il. Intercettato dai cronisti di Sky Sport nel Principato, l'ex attaccante e leggenda bianconera ha risposto anche a una domanda "curiosa": è più facile che l'vinca la Champions League o che latorni alla vittoria?"Più facile che la Juventus vada in Champions", le parole di Del Piero, che hanno subito dato speranza ai tifosi della Vecchia Signora in fibrillazione per la sfida di questa sera in laguna. "Per l'Inter è un sogno. La finale di Champions può racchiudere tanti anni in una gara sola, non solo una stagione".