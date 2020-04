L'ex numero dieci della Juventus Alex Del Piero ha parlato dell'amore ai colori bianconeri su Win Sports: "Sono orgoglioso della mia storia con la Juve, è fantastico essere arrivato lì. Abbiamo vinto tutto, siamo retrocessi in B e conquistato la promozione. E ora continuano a vincere tutto. I gol? Ne ho fatti tanti, ma la cosa più importante è il rapporto con i compagni. La Champions del '96 è stata un sogno per tutti, l'ultima era stata vinta undici anni prima. Mi ricordo una festa bellissima, anche perché quella del 1985 non viene ricordata con piacere". Sulla vittoria del Mondiale: "Un'emozione unica, non si può descrivere. Dal gol con la Germania al rigore, è tutto qui nel mio cuore. E' stato un momento d'orgoglio".