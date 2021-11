Una delle partite + attese di tutta la stagione europea e a commentarla con me all'Ethiad uno dei giocatori + forti della storia del calcio europeo: @delpieroale!! Grandi emozioni e splendida serata di Champions League live @SkySport pic.twitter.com/LAAc5of1x2 — Massimo Marianella (@MassMarianella) November 24, 2021

Dopo aver assistito e commentato la brutta sconfitta della Juventus a Londra contro il Chelsea, Alex Del Piero si prepara a un'altra serata di gala in questa Champions League, in una veste per lui quasi inedita: da commentatore a telecronista. Pinturicchio, infatti, sarà la spalla di Massimo Marianella - storico telecronista di Sky Sport - in cabina di commento dall'Ethiad Stadium, per il big match Manchester City-Paris Saint Germain. Ad annunciarlo proprio Massimo Marianella su Twitter: "​Una delle partite più attese di tutta la stagione europea e a commentarla con me all'Ethiad uno dei giocatori più forti della storia del calcio europeo: Alessandro Del Piero! Grandi emozioni e splendida serata di Champions League live su Sky Sport". E anche Alex, sul suo profilo Instagram, ha postato più foto confermando la notizia.