"Da ex juventino aprite una ferita incredibile nel rapporto con questa competizione. La Juve con questa coppa deve fare i conti in maniera severissima ogni anno. L'abbiamo visto con la Juve di Allegri, un anno aveva Pirlo-Pogba-Vidal e Marchisio in panchina, non proprio gente qualsiasi ed è arrivata in fondo ma non ha vinto". Così ha parlato Alessandro Del Piero in uno dei suoi interventi a Sky Sport.