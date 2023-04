Negli studi di SkySport Alessandroha espresso le sue perplessità riguardo l'utilizzo della tecnologia Var. Le sue parole dopo il secondo giallo dato ad Anguissa in Milan Napoli di Champions League:"Siamo con un nuovo regolamento dove questo porta a rischiare molto. Molte delle ammonizioni che si danno adesso sono un po’ eccessive. Ora ogni mezza cosa è un’ammonizione, anche involontario. Abbiamo visto dei rigori troppo generosi. Io credo che se se si usa il Var per determinate cose, allora va usato a 360 gradi. Io non ammonirei Anguissa per questo, è troppo soft. E poi il Var farebbe vedere il fallo su Kvaratskhelia prima. Se vuoi usare la tecnologia, usiamola per ogni dettaglio. Posso fischiare fallo, ma poi hanno 18 auricolari, 24 arbitri e possono sentire se l’ha preso per far male ed è da ammonizione oppure no. Vedo l’evoluzione del mondo così, senza paletti".