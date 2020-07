1









Alessandro Del Piero racconta Antonio Conte. Nel suo intervento dagli studi di Sky Sport, l'ex numero 10 ha risposto in merito al possibile brusco addio del tecnico all'Inter così come stato alla Juve: "Non credo sia la situazione di oggi. Non penso che questo sia un possibile scenario, soprattutto perché c’è un ottimo rapporto con Giuseppe Marotta. C’è un progetto appena partito, che sta andando bene secondo me. È chiaro che all’Inter manca qualcosina, che per il carattere di Conte, per come prepara le partite e com’è maniacale e rompiscatole, gli fa dire che avevano un’occasione importante. Il rammarico deve averlo l’Inter, perché ci credeva probabilmente a vincere subito nonostante le difficoltà. Durante l’anno Conte aveva sempre dato importanza alla crescita di questa squadra: secondo me è cresciuta come gioco, perché fino all’ultimo è rimasta in ballo, però deve ancora fare l’ultimo passo che è sempre il più difficile. Quello che ti porta a vincere è il passo più complicato di tutti".