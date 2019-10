Alessandro Del Piero, ex capitano e leggenda della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, di cui è opinionista, del derby d'Italia contro l'Inter, in programma per domani sera a San Siro. Queste le sue dichiarazioni: "Sarà interessante vedere cosa accadrà prima della partita. Conte e Marotta sono due grandissimi professionisti, che ora sono all'Inter. Per questo c'è curiosità. Il mio Inter-Juve indimenticabile? Quello del gol su punizione a Julio Cesar e della linguaccia".