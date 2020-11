Alex Del Piero ha puntato lo sguardo in casa Inter. Lì, dagli eterni rivali oggi allenati dal suo ex compagno Antonio Conte. L'ex numero dieci bianconero ha analizzato il momento negativo di Arturo Vidal, che da quando è tornato in Italia su richiesta di Conte non è mai riuscito a tornare ai livelli della Juve: "Lo conosco bene - spiega Del Piero - e so che a volte va oltre. Nella sconfitta contro il Real Madrid ha sbagliato a prendersi la seconda ammonizione, la prima non l'ho capita. In generale, la squadra non sembra unita".