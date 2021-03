"Bisogna partire dall'anno scorso, un inserimento che non è andato bene. Fino alla partita di Milano, la galoppata con gol e che ha segnato un po' la svolta. La discontinuità è ciò che l'ha caratterizzato di più. Nessuno può sostituire Arthur, ma lui deve riuscire a fare la doppia fase, ma deve stare bene fisicamente. Può fare bene, sarebbe un giocatore ideale ma non lo è ancora". Così Alex Del Piero dagli studi di Sky Sport ha parlato di Adrien Rabiot.



E poi ha aggiunto: "​La Juve ha preparato la gara come quella di Barcellona. Ma c'è molto di più. La coppa con Ronaldo rimane l'obiettivo numeri uno della squadra e della società. La Juve queste partite con la pressione le prepara bene. La Juve ultimamente sta reagendo quando prende uno schiaffo. Con la Lazio è stato il rigore non dato, da lì è scattato qualcosa. Ora deve farlo dal 1', è qualcosa che è mancato".