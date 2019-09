, almeno fin quandonon ha chiuso - dopo nove anni di digiuno della Rossa - in testa al Gran Premio. Il successo della Ferrari nella pista italiana ha suscitato grande entusiasmo, ma non solo nei tifosi: così, lo stesso pilota si è ritrovato con l'ex capitano bianconero per una cena tra fenomeni fuori dal tempo. Uno del passato ed uno, si spera, del futuro. Ecco il messaggio di Del Piero su Instagram: "Chapeau!"