Tanti auguri ad Alex Del Piero, che oggi compie 46 anni. Molto più di un capitano, Del Piero è stato leader e simbolo di uno dei cicli più vincenti della storia bianconera. Più di 700 presenze e 290 gol con la maglia della Juve, diciannove stagioni durante le quali è cresciuto come uomo e come giocatore. L'ha fatto a suon di gol e giocate decisive: nel 1993 è arrivato per 5 miliardi dal Padova, il 13 maggio 2012 gli applausi dello Stadium lo accompagnano fuori dal campo nella sua ultima partita in bianconero.