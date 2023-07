Protagonista del format 10+10 Capitani su Sky, Alessandroha ricordato il momento del suo saluto ai tifosi della, il giorno dell'addio allo. "E’ stata una scelta dei tifosi, non mia. Hanno fermato la partita, per un quarto d’ora non c’è stato motivo di andare avanti", le sue parole. "Chiamavano il mio nome con i cori, ho salutato un paio di volte e mi sono alzato in piedi. Poi è arrivato il classico “Sotto la Curva” ed è cominciata questa passeggiata che non pensavo fosse così emozionante, così toccante sotto molti aspetti. Non pensavo di vedere così tanta gente piangere.. Quel momento, nato così naturale, ha avuto una forza dirompente su tutti, me compreso che per quanto preparato non sarei mai stato pronto. Si è svolto con una naturalezza diversa. E’ stato semplice ma profondo".E ancora: "Tanti di quei padri mi hanno accompagnato per 19 anni ePoi fino a tornare vincenti fino alla giornata dell’addio in cui abbiamo alzato lo Scudetto. Le vite dei tifosi e dei giocatori si uniscono quando si passa così tanto tempo dentro una squadra. Quello è stato l’apice di quei 19 anni, siamo cresciuti insieme".