Le voci su Del Piero e la richiesta dei tifosi: 'Date la Juve agli juventini'. C'è davvero un progetto dietro?

Redazione Calciomercato



La richiesta dei tifosi

Il messaggio



L'obiettivo della Juve



Le voci su Del Piero

Non c'è altra strada, come disse Luciano. All'epoca si parlava di uomini forti per destini forti, oggi invece si tratta di intrecciarli. Le persone giuste al posto giusto nel momento giusto. Sembra uno scioglilingua, ma è l’unica via per trasformare questaopaca e salvare il salvabile. In altre parole:All’interno dellac’è un vuoto comunicativo evidente. Motta parla, ma sembra distante; Giuntoli si esprime con frasi di circostanza; Scanavino e Ferrero, con il loro ruolo istituzionale, restano lontani dall’area sportiva. Non è colpa di nessuno, è semplicemente la direzione che hanno preso i rispettivi percorsi all'interno del club. Sarebbe normale, se non fosse per la sensazione di caos che aleggia attorno alla squadra. La Continassa dovrà erigere muri più spessi per tenere fuori il frastuono. Un frastuono che ripete ossessivamente una sola richiesta: ridare la Juventus agli juventini.Poco dopo la disfatta, quasi per caso, è apparso un messaggio pubblicitario di Del Piero: "La bellezza dell'attesa è che lascia spazio ai pensieri". Sarà stato tutto calcolato, magari il tempismo è stato solo una coincidenza, ma i tifosi non hanno perso l’occasione per aggrapparsi alla sua immagine, trasformandola nel simbolo della rinascita. "15 milioni di tifosi aspettano il tuo ritorno", gli scrive un utente. Un altro aggiunge: "Fai capire a questi cos’è davvero la Juventus".Non è un caso che tra i possibili successori di Motta – ammesso che il legame con Giuntoli sia ormai irrimediabilmente compromesso – ci siano tre allenatori con un’anima bianconera. Conte, juventino dentro e fuori dal campo. Gasperini, cresciuto a pane e Juve. Tudor, perfettamente consapevole della complessità di questo ruolo. Il dibattito sul DNA bianconero si fa sempre più intenso, mentre il club valuta scenari concreti: nemmeno un quarto posto basterebbe a Motta per riconquistare la fiducia della dirigenza.Vale la pena soffermarsi su. Al momento, non sono previsti nuovi ingressi in dirigenza. Giorgio Chiellini si occuperà dell’area business e dei rapporti con UEFA ed ECA, completando così il processo di ricostruzione del board. Tuttavia, le esigenze future potrebbero aprire nuove opportunità. C’è un ruolo, in particolare, rimasto vacante: quello che fu di Pavel Nedved. E sembra fatto su misura per un autentico juventino.