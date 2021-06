Alex Del Piero, a Sky Sport, ha parlato del mercato e del momento della Juventus.



COSA MI ASPETTO - "Mi aspetto un mercato intelligente, come sempre. Bisognerà capire cosa cambia a centrocampo e poi in attacco. Dybala, Ronaldo, Morata: chi resta di tutti e tre?".



RONALDO - "Un giocatore talmente incredibile che credo che la Juve lo terrà. Per mille motivi, come si fa a rinunciare a Cristiano?"



POCA CONSISTENZA - "Credo che la Juve di quest'anno, o almeno è la sensazione, abbia dato poca consistenza. Non ha mai fatto quelle vittorie di fila che ti danno consapevolezza e spinta, com'è capitato anche all'Itner quest'anno. Dimostri forza: a te, agli altri. Ma la Juve non è mai andata oltre tre vittorie di fila. Questi continui stop, sommata alla grande ambizione, con la Champions spettrale tra l'eliminazione e la paura di non andare. Si è visto che si faticava ad andare lì. Allegri deve ridare forza interiore alla Juve: lui poteva subire per tanto tempo e poi magari faceva tre gol in trenta minuti".