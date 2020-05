1









Qualche sassolino dalle scarpe, e un po' di ironia che - apparentemente - ha dato fastidio. Alex Del Piero ha risposto ai messaggi di vicinanza e pure agli sfottò della rete, che ricordava l'incompatibilità tra il famoso spot pubblicitario dell'ex capitano bianconero e i calcoli renali che l'avevano colpito. Racconta Del Piero: "Ciao a tutti, volevo ringraziarvi ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno. Ma davvero, tutto ok, questa piccola disavventura è alle spalle. Andiamo avanti con grande energia, e con grandi sorrisi come ho visto sul web. Ahimé, la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti... peccato, no? A presto, ciao!".