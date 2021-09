Le parole di Del Piero a Sky: "Il gol di Chiesa è uno schema già preparato dalla Juve, bravo Rabiot di testa e Bernardeschi a servire Chiesa in profondità. Un gol preparato, che denota la grande capacità delle squadre italiane di adattarsi. La Juve si è adattata ad una partita che ha preparato bene. Bene in fase difensiva e nelle ripartenze, lasciando Chiesa libero davanti. Il Chelsea ci ha capito dopo. Ci aspettavamo di più, dopo tutto questo possesso palla, cercare un po’ di rischio. Una partita importante, sia come vittoria, che arriva con spirito di sacrificio, che sono importanti per il resto della stagione. Chiesa ha raggiunto un mio record? Loro possono arrivare solo secondi (ride ndr). Chiesa ha fatto vedere tutte le sue potenzialità, ha coraggio, rischia, è generoso. Qualità che è giusto vengano premiate."