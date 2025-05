Del Piero, chiacchiere con Platini: il VIDEO dalla Vialli e Mauro Golf Cup

C'era anchequesta mattina alla ventesima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, l'evento di beneficenza a sostegno della ricerca sulla SLA e la prevenzione del cancro, che ha attirato diversi ex giocatori bianconeri tra cui anche Michel Platini e Paolo Montero. L'ex capitano e leggenda dellasi è intrattenuto a scambiare qualche chiacchiera con Le Roi (che tra l'altro in conferenza stampa ha dichiarato di non essere mai stato chiamato dalla Vecchia Signora per un eventuale incarico da presidente), oltre che con altri presenti come Andrea Pirlo.

4 chiacchiere tra numeri pic.twitter.com/RvYLUpDQxw — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 26, 2025

Ecco le immagini di Del Piero raccolte dal nostro inviato a Torino, al Royal Park i Roveri.