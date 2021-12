Esordio col botto per il film Spider-Man: No Way Home, che ha segnato immediatamente un record al botteghino. In carriera, di record, ne ha fatti registrare anche Alessandro Del Piero. La leggenda bianconera, sui social, ha pubblicato un simpatico video in cui 'sfida' proprio Spiderman. "C'è chi la mette e chi la toglie...". Che cosa? La ragnatela dall'incrocio, ovviamente!