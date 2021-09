Alessandro, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha spiegato la sua griglia di partenza alla prima giornata di: "La mia favorita per la Champions? Il cuore dice una squadra italiana. Credo, però, che sarà il PSG perché stanno attraversando un buon momento. Ma oltre a essere belli e bravi devono dimostrare di essere anche pratici. Credo che la Champions arrivi nel momento giusto: questa competizione non ha nulla a che fare con il momento che si sta vivendo. Questo è il momento giusto per Juve e Atalanta per poter poi dare il vero via anche alla stagione in campionato"."​Inizio di stagione difficile. Non c'è più Ronaldo e i giocatori erano abituati ad averlo, spesso decideva e concentrava le giocate in maniera diversa. Qui può subentrare qualcosa di nuovo. Il cambio di allenatore? E' un ritorno, ma la squadra è diversa. Domenica ha giocato senza 4 giocatori fondamentali, De Ligt, Chiesa, Dybala e Cuadrado. Ha bisogno di una vittoria stasera. Nel 2015 era partito male, ma Allegri avrà guardato a queste cose. Poteva fare più cambi a Napoli? Vero. Ma non voleva sbagliare la gara di stasera. Napoli, vediamo. In campionato c'è tempo, ma questa non si può sbagliare".