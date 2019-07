"Quando tutto quello che hai sognato da bambino diventa realtà... Quando tutto quello che hai tifato da appassionato diventa realtà... Quando tutto quello che hai inseguito da calciatore diventa realtà...Che dire se non GRAZIE al mio amico pallone per avermi fatto assaporare cose che non avrei mai potuto immaginare: bellezza, soddisfazioni, sentirsi e diventare Campione del Mondo!". Parole che non hanno bisogno di precisazioni o di altri racconti paralleli. A divulgarle, tramite Instagram, è l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero. Che sì, come tutti sappiamo, 13 anni fa era a Berlino durante quella notte. Sul tetto del mondo.