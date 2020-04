Alessandro Del Piero, ospite del programma di Cattelan EPCC Alive, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Robbie Williams e, da Los Angeles, ha parlato dell’emergenza coronavirus: “Spero che questa situazione finisca nel giro di poche settimane, in modo tale che la stagione venga prolungata e che tutto torni alla normalità. Non è importante che in quel periodo farà molto caldo, in quel periodo si sono sempre giocate le amichevoli estive. Dunque slitterà la data della stagione successiva, anche perché le più importanti competizioni sono state rinviate, come le Olimpiadi e gli Europei. Quelle di campionato e Champions League sono scelte tutt’altro che facili da prendere.



SUGLI STATI UNITI – “C’è una nuova allerta, più seria, con la raccomandazione di restare nelle proprie abitazioni. Gli uffici sono già chiusi totalmente, come le palestre, ristoranti e altri esercizi. Si può uscire solo per fare la spesa, andare in farmacia o in casi di necessità come in Italia. La vivo in modo strano, so già a cosa si arriva. Stanno scoppiando anche qui le dirette Instagram con le relative challenge, ma le evito. Con tre bimbi qui ho meno tempo per fare certe cose”.