Alessandro Del Piero si fa sentire. Intervenuto come ospite a Sky Sport UK, l'ex capitano e numero 10 della Juventus ha commentato l’esclusione del Manchester City dalla Champions League per le prossime stagioni. E sul paragone con quanto accadde ai bianconeri nel 2006 ha replicato: “Quello che è successo in Italia è stato un po’ folle e insolito, strano anche da molti punti di vista. Ad un certo punto devi girare la pagina, di fronte a te hai delle sfide e devi affrontarle". Parole abbastanza dure per lui che ha scelto di non abbandonare la Juve, di seguirla in Serie B e riportarla in alto.