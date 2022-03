Le parole di Alessandro Del Piero a Sky Sport:



"Ho visto un buon primo tempo, la Juve era in possesso della partita, ha chiuso bene gli spazi al Villarreal, che ha avuto un paio di contropiedi e basta. Il trend era buono, c'era molta fiducia. Poi nel secondo tempo questo si è spento: è sparita una sorta di energia e forse sono quelle serate in cui basta un centimetro. La traversa, Szczesny che la tocca, il 2-0 con una palla spizzata. Ci sono dei demeriti nel secondo tempo della Juve, che ha avuto poche idee. Non ha rischiato nell'uno contro uno, mai una palla verticale sugli attaccanti: se vuoi creare qualcosa devi far girare la palla molto più veloce".